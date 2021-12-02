Aksaray'da otomobille çarpışan servisteki 3 öğrenci yaralandı

AKSARAY (AA) - Aksaray'da servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 3 öğrenci yaralandı.

Musa Kazım Öngün (24) idaresindeki 68 S 0457 plakalı öğrenci servis minibüsü, Pınar Mahallesi Kavşağı'nda Ramazan İpek (40) kontrolündeki 68 HT 747 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada, Uluırmak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden Cafiye Naz Özkulluk (14), Ezgi Potur (14) ve Rukiye Yoldaş (14) yaralandı.

Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

AA / Zekeriya Karadavut - Son Dakika Haberleri

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