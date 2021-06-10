Aksaray'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Aksaray'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Aksaray'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Zekeriya Karadavut - Haberler | Güncel

Aksaray'da yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Aksaray'da yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Murat D. (28) idaresindeki 50 SA 602 plakalı otomobil, Ankara-Niğde Otoyolu'nun Alayhan gişelerinde yolun karşısına geçmeye çalışan Mustafa Karakuş'a (69) çarptı.

Kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan Karakuş, kaldırıldığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sürücü Murat D, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriya Karadavut

Son Dakika: Başkent yağmura teslim! Caddeleri sel bastı, araçlar sürüklendi
Son Dakika: Başkent yağmura teslim! Caddeleri sel bastı, araçlar sürüklendi
İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 63,93, Ankara'da 99,50, İzmir'de 41,23 oldu.
İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 63,93, Ankara'da 99,50, İzmir'de 41,23 oldu.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Ali Babacan Sedat Peker Meral Akşener Devlet Bahçeli
Magazin Ezgi Mola Rahşan Gülşan Erkan Petekkaya Serenay Sarıkaya
Spor Diego Fatih Terim Okay Yokuşlu Nihat Özdemir Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Aksaray'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.6.2021 11:31:53. #1.16#

title