Aksaray'da otomobilin çarptığı köpek HAYDİ ekiplerince kurtarıldı
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Aksaray'da otomobilin çarptığı köpek HAYDİ ekiplerince kurtarıldı

Anadolu Ajansı / Zekeriya Karadavut - Haberler | Güncel
Aksaray'da otomobilin çarptığı köpek HAYDİ ekiplerince kurtarıldı

Aksaray'da otomobilin çarptığı köpek, İl Emniyet Müdürlüğü Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekiplerince kurtarıldı.

Aksaray'da otomobilin çarptığı köpek, İl Emniyet Müdürlüğü Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekiplerince kurtarıldı.

Mehmet A. (30) idaresindeki 68 ABF 802 plakalı otomobil, Aksaray-Nevşehir kara yolu Çiftlik Mahallesi Kavşağı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan sokak köpeğine çarptı.

Yaralanan köpek yolda can çekişirken sürücü Mehmet A, polis ekiplerinden yardım istedi.

Olay yerine gelen HAYDİ ekipleri, yaralı köpeği alarak Aksaray Belediyesi barınak veterinerliğine götürdü.

Burada müdahalesi yapılan köpeğin, sağlık durumunun olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriya Karadavut

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