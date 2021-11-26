Aksaray'da otomobilin çarptığı kedisinin öldüğünü gören kadın gözyaşı döktü - Haberler
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Aksaray'da otomobilin çarptığı kedisinin öldüğünü gören kadın gözyaşı döktü

AA / Zekeriya Karadavut - Haberler | Güncel
Aksaray'da otomobilin çarptığı kedisinin öldüğünü gören kadın gözyaşı döktü

Aksaray'da otomobilin çarptığı "Duman" isimli kedisinin öldüğü gören kadın gözyaşı döktü.

AKSARAY (AA) - Aksaray'da otomobilin çarptığı "Duman" isimli kedisinin öldüğü gören kadın gözyaşı döktü.

Hassas Mahallesi 6613. Sokak'taki apartmandaki evinde 2 kedisiyle yaşayan 57 yaşındaki Senem Doğan, kedisine araç çarptığını gördü.

Kaza gelen Doğan, 2 yıldır beslediği kedisini yerden alarak sevdi ve öptü. Doğan, kedisinin öldüğünü anlayınca uzun süre gözyaşı döktü.

Doğan, AA muhabirine, iki kedisinin olduğunu ve kedilerini çok sevdiğini söyledi.

Evde kedisini göremeyince dışarı onu aramaya çıktığını ve bu halde yolda yatarken bulduğun anlatan Doğan, şunları kaydetti:

"Kedimi gördüğümde çok üzüldüm. 12 yıldır benimle yaşayan bir kedim vardı. Duman'a da 2 yıldır bakıyordum. Arada dışarı çıkıyorlardı ama hemen dönüyordu. Bu sefer gelmeyince ben de bakmaya başlamıştım. Böyle bir durumla karşılaştım. Kimin çarptığını göremedim. Götürüp gömeceğim şimdi."

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AA / Zekeriya Karadavut - Son Dakika Haberleri

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