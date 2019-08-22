Aksaray'da otomobilin çarptığı kadın öldü
Aksaray'da otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti.
Aksaray'da otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti.
Burak Ö. idaresindeki 68 KC 322 plakalı otomobil, Cumhuriyet Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan 65 yaşındaki Habibe Yağlı'ya çarptı.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, ağır yaralanan Yağlı'yı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.
Yağlı, yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Sürücü Burak Ö, gözaltına alındı.