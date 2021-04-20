Otomobilin çarpmasıyla yaralanan at, hayvansever vatandaşın çabasıyla kurtarıldı

Aksaray'da, otomobilin çarpıp kaçtığı ve yol kenarında yaralı halde yatan at, duyarlı bir vatandaşın çabasıyla tedavi altına alındı.

Aksaray'da, otomobilin çarpıp kaçtığı ve yol kenarında yaralı halde yatan at, duyarlı bir vatandaşın çabasıyla tedavi altına alındı.

İncesu köyünde yaşayan çiftçi Halis Katman, Aksaray-Konya Karayolu 5. kilometresinde sokak köpeklerinin yerde yatan ata saldırdığını gördü.

Aracını durdurup köpekleri attan uzaklaştıran Katman, nefes almakta güçlük çeken ata su içirerek durumu Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen Tarım ve Orman Müdürlüğü veterinerleri, kalça kemiği kırılan atı, Aksaray Üniversitesi Veteriner Fakültesine götürerek tedavi altına aldı.

Katman, gazetecilere yaptığı açıklamada, hayvanları çok sevdiğini, köyünde çeşitli hayvanlar beslediğini belirtti.

Yerde hareketsiz yatan ata saldıran sokak köpeklerini kovaladığını anlatan Katman, "Atın yaşayıp yaşamadığını kontrol ettim. Yaşadığını görünce aracımdan su alarak ata içirdim. Durumu çok kötü görünüyordu. Sağ olsunlar veterinerler hemen olay yerine gelerek yaralı hayvanı muayene edip, tedavi için götürdüler." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adem Koçak