Aksaray'da otomobil tarlaya uçtu: 1'i çocuk 4 yaralı Aksaray'da otomobil tarlaya uçtu: 1'i çocuk 4 yaralı Aksaray'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil tarlaya uçarken 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

Aksaray'da otomobil tarlaya uçtu: 1'i çocuk 4 yaralı

AKSARAY - Aksaray'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil tarlaya uçarken 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza, Aksaray - Nevşehir Karayolu 8. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray'dan Nevşehir istikametine seyreden Hayrullah A. idaresindeki 68 FC 447 plakalı otomobil, 8. kilometreye geldiğinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp takla atarak tarlaya uçtu. Kazada hurdaya dönen otomobil takla attıktan sonra yan şekilde dururken, yoldan geçen diğer araç sürücülerinin fark ettiği kaza 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, 112 Acil Yardım ekipleri de sürücü ve otomobilde bulunan Sultan A. (39), Muhammet Mümin A. ve Meryem A. olmak üzere 4 yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine getirdi. Burada tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA