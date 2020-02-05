Aksaray'da otomobil şarampole takla attı: 2 yaralı
Haberler » 3. Sayfa » Aksaray'da otomobil şarampole takla attı: 2 yaralı - Haberler

Aksaray'da otomobil şarampole takla attı: 2 yaralı

Aksaray'da kontrolden çıkan otomobilin şarampole takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

05.02.2020 10:49 | Son Güncelleme: 05.02.2020 10:54
Aksaray'da otomobil şarampole takla attı: 2 yaralı

'da kontrolden çıkan otomobilin şarampole takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Kaza, sabah saat 08.30 sıralarında Aksaray-Konya kara yolunun 12. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya'dan Aksaray istikametine seyreden Hamza D. (47) idaresindeki 42 BF 427 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole takla attı. Kazada otomobil sürücüsü ve yanında bulunan Hacı Ömer D. (49) yaralandı. Diğer sürücülerin vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. 112 acil yardım ekiplerince Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AKSARAY

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler