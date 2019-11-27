Aksaray'da otomobil şarampole düştü: 1 yaralı
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Aksaray'da otomobil şarampole düştü: 1 yaralı

Aksaray'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin şarampole düşmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

27.11.2019 15:44 | Son Güncelleme: 27.11.2019 15:49
Aksaray'da otomobil şarampole düştü: 1 yaralı

'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin şarampole düşmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Kaza, Yunus Emre Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, OSB istikametine seyreden Seyfullah T. (32) idaresindeki 68 AAY 336 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıkarak şarampole düştü. Kazada otomobil sürücüsü hafif şekilde yaralanırken, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri hafif şekilde yaralanan sürücüye ayakta tedavi uyguladı. - AKSARAY

Kaynak: İHA
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