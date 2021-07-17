Aksaray'da otomobil şarampole devrildi: 6 yaralı

Aksaray'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

Aksaray'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

Kadriye Akçan (38) idaresindeki 44 FY 533 plakalı otomobil, Aksaray-Ankara kara yolu 15. kilometrede şarampole devrildi.

Kazada, sürücü Akçan ile otomobildeki İdris Akçan (17), Hatice Sürer (65), Sıraç Akçan (5), Hasan Kaya (14) ve Enes Akçan (14) yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriya Karadavut