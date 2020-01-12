Aksaray'da otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı
Aksaray'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Aksaray'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Tahir Kurt (21) kontrolündeki 06 HH 567 plakalı otomobil, Aksaray-Ankara kara yolunun 23. kilometresinde şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile otomobildeki Halise (50), Nizamettin (34), Safiye (51) ve Tahir Kurt (66) yaralandı.
Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.