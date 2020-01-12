Aksaray'da otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı
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Aksaray'da otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı

Aksaray'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

12.01.2020 19:18 | Son Güncelleme: 12.01.2020 19:50
Aksaray'da otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı

'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Tahir Kurt (21) kontrolündeki 06 HH 567 plakalı otomobil, Aksaray-Ankara kara yolunun 23. kilometresinde şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile otomobildeki Halise (50), Nizamettin (34), Safiye (51) ve Tahir Kurt (66) yaralandı.

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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