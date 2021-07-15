Aksaray'da otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Aksaray'da otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı

Aksaray'da otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı
Anadolu Ajansı / Zekeriya Karadavut - Haberler | Güncel

Aksaray'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Aksaray'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

İbrahim Ak (47) idaresindeki 34 BD 1349 plakalı otomobil, Aksaray-Ankara kara yolunun 18'inci kilometresinde şarampole devrildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada, sürücü Ak ile otomobildeki Selahattin Çelik (46), Servet Seyhan (48), Beytullah Avcı (24) yaralandı.

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriya Karadavut

Sarıyer'de TEM Otoyolu'nda polis aracıyla otomobil çarpıştı: çok sayıda yaralı var (1)
Sarıyer'de TEM Otoyolu'nda polis aracıyla otomobil çarpıştı: çok sayıda yaralı var (1)
Son dakika! SAMSUN-DÜĞÜN DÖNÜŞÜ KAZA; GELİN VE DAMAT İLE 2 SÜRÜCÜ YARALANDI
Son dakika! SAMSUN-DÜĞÜN DÖNÜŞÜ KAZA; GELİN VE DAMAT İLE 2 SÜRÜCÜ YARALANDI
'Berdel' cinayetinde 4 çocuğunun babasını öldüren kadına üst sınırdan indirimli ceza
'Berdel' cinayetinde 4 çocuğunun babasını öldüren kadına üst sınırdan indirimli ceza
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mustafa Şentop Mustafa Varank Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin İlyas Tetik Demet Akalın Sertab Erener İbrahim Tatlıses
Spor Balotelli Metin Oktay Alper Yılmaz Aykut Kocaman Ahmet Ağaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Aksaray'da otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.7.2021 13:44:15. #1.16#

title