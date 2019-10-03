Aksaray'da otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı
Aksaray'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Aksaray'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Hasan Biçici (48) idaresindeki 16 LOJ 57 plakalı otomobil, Aksaray-Konya kara yolunun 45. kilometresinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Sürücü ile araçtaki eşi Sultan (44), çocukları Rüveyda Gül (21) ve Aysima (9) Biçici yaralandı.
Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.