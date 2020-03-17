Aksaray'da otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı Aksaray'da kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Aksaray'da kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.



Kaza, Aksaray - Konya karayolunun 60. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya'dan Aksaray istikametine seyreden Celal M. (26) idaresindeki 42 UB 469 plakalı otomobil, Bozcamahmut mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada otomobil sürücüsü ve otomobilde bulunan İsa M. (55), Nurtaç M. (18) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekiplerince ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AKSARAY

Kaynak: İHA