Aksaray'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

17.08.2019 14:11

Aksaray'ın Eskil ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, iki kişi yaralandı.

Tülay Gedik (31) idaresindeki 33 BBN 92 plakalı otomobil, Aksaray-Konya kara yolunun 70. kilometresi Beşağıl Yaylası mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Sürücü Gedik hayatını kaybetti, eşi Serhat Gedik (33) ile 6 yaşındaki kızı Pınar Gedik yaralandı.

Yaralılar, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA