Aksaray'da otomobil refüje çarptı: 2 yaralı - Haberler
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Aksaray'da otomobil refüje çarptı: 2 yaralı

Aksaray'da otomobil refüje çarptı: 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aksaray'da yağmur yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobilin refüje çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

AKSARAY (İHA) - Aksaray'da yağmur yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobilin refüje çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Aksaray-Adana karayolunun 12'nci kilometresi Armutlu Köy Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Niğde istikametinden Aksaray'a gelen Fadıl Ç. (43) idaresindeki 51 ABJ 018 plakalı BMW marka otomobil, yağmur yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Kaza sonucu sürücü ve araçta yolcu olarak bulunan Adem S. (44) yaralandı. Kazayı gören yoldaki diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - AKSARAY

Aksaray'da otomobil refüje çarptı: 2 yaralı

Aksaray'da otomobil refüje çarptı: 2 yaralı

Aksaray'da otomobil refüje çarptı: 2 yaralı

Aksaray'da otomobil refüje çarptı: 2 yaralı

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