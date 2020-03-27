Aksaray'da otomobil motosiklete çarptı: 1 yaralı
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Aksaray, 3. Sayfa

Aksaray'da otomobil motosiklete çarptı: 1 yaralı

Aksaray'da otomobil motosiklete çarptı: 1 yaralı Aksaray'da otomobilin motosiklete çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.

27.03.2020 19:49 | Son Güncelleme: 27.03.2020 19:50
Aksaray'da otomobil motosiklete çarptı: 1 yaralı

Aksaray'da otomobil motosiklete çarptı: 1 yaralı

AKSARAY - Aksaray'da otomobilin motosiklete çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Taşpazar Mahallesi 807 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu Taj Mohammad B. idaresindeki 68 MA 0067 plakalı misafir araç sürücüsünün bir anlık dikkatsizliği sonucu Rıdvan A. yönetimindeki plakasız motosiklete çarptı. Kaza sonucu motosiklet sürücüsü yaralanırken, çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi gerçekleştirilen yaralı motosiklet sürücüsü ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan motosiklet sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Aksaray'da otomobil motosiklete çarptı: 1 yaralı

Kaynak: İHA

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Aksaray'da otomobil motosiklete çarptı: 1 yaralı

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