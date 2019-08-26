Aksaray'da otomobil ile tır çarpıştı: 5 yaralı
Aksaray'da otomobili ile tırın çarpışması sonucu 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.
Aksaray'da otomobili ile tırın çarpışması sonucu 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.
Semih Över (54) yönetimindeki 31 F 6785 plakalı otomobil, Aksaray-Ankara kara yolu 32. kilometrede, Mehmet Eken'in (52) kullandığı 42 M 7275 plakalı tırla çarpıştı.
Otomobil sürücüsü ile araçtaki Fatma (45), Mehmet (18), Fazıl (21) ve Berke Över (13) yaralandı.
Yaralılar, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.