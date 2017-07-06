Aksaray'da Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 4 Yaralı

Aksaray'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre Halil Güngör (66) idaresindeki 68 DS 573 plakalı otomobil Hasas Mahallesi TOKİ alt geçidinde Ahmet Serin (16) yönetimindeki 68 AC 587 plakalı motosiklet ile çarpıştı.



Kazada sürücüler ile motosiklette bulunan Mehmet Can Şen (16) ve Onur Can Şahin (17) yaralandı.



Yaralılar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.