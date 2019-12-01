Aksaray'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 7 yaralı
Aksaray'da otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı.
Aksaray'da otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı.
Ziya Kalkan (27) idaresindeki 68 HC 720 plakalı otomobil Coğlaki Mahallesi 1213 Sokak'ta Alahattin Dartar (39) yönetimindeki 16 SV 787 plakalı minibüsle çarpıştı.
Kazada, Önder Şener (29), Elif Gül (5), Hafız Şener (24), Gülşen Ermiş (56), Elisa Gül (2), Efe Gül (7) ve Ezgi Finans (24) yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.