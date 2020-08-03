Aksaray'da otomobil elektrik direğine çarptı: 5 yaralı Aksaray'da otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

Aksaray'da otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

Olcay Solak idaresindeki 68 AAG 180 plakalı otomobil, Aksaray-Konya kara yolunun 25. kilometresinde yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada, sürücü ile Servet, Tuğba, Habibe ve Tukez Solak yaralandı.

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA