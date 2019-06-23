Aksaray'da otomobil direğe çarptı: 3 ölü

AKSARAY - Aksaray'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil aydınlatma direğine çarptı. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, öğle saatlerinde Aksaray-Konya karayolunun 45'inci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kemal Bozok idaresindeki 09 KA 680 plakalı otomobil, Sultanhanı ilçesi yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Otomobilin adeta hurdaya döndüğü kazada sürücü ve yanında bulunan Safire İlhan olay yerinde feci şekilde can verirken, ağır yaralanan diğer yolcu Emine Bozok olay yerine çağrılan ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaşlı kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA