Son dakika haber | AKSARAY'DA OTOMOBİL DEVRİLDİ; EMNİYET KEMERİNİ TAKMAYAN NAZLI ÖLDÜ, 2 YARALI

AKSARAY (DHA) - AKSARAY'da, kontrolden çıkıp, şarampole devrilen otomobildeki Nazlı Şahin (20) hayatını kaybetti, Ahmet Yağdı (27) ile Mustafa Yıldırım (21) ise yaralandı. Şahin'in emniyet kemerini takmadığı, kazada araçtan fırladığı belirtildi.

Kaza, saat 08.00 sıralarında, Kargın köyü girişinde meydana geldi. Ahmet Yağdı'nın kullandığı 58 XT GH Hollanda plakalı otomobil, kontrolden çıkarak takla atıp, şarampole yuvarlandı. Kazada hurdaya dönen araçta emniyet kemeri takılı olmayan Nazlı Şahin, hayatını kaybederken, sürücü Ahmet Yağdı ile Mustafa Yıldırım da yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Ahmet Yağdı'nın sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi. Cansız bedeni otopsi için aynı hastanenin morguna götürülen Nazlı Şahin'in, emniyet kemeri takılı olmadığı için kazada araçtan fırladığı belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.