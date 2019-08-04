Aksaray'da otomobil devrildi : 6 yaralı

AKSARAY'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 4'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.15 sıralarında Aksaray- Nevşehir karayolunun 23'üncü kilometresinde meydana geldi. Tayfur Yaşar Malı (40 ) yönetimindeki 51 KY 051 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp takla atıp refüje devrildi. Kazada, sürücü Tayfur Yaşar Malı ve araçta bulunan Gülsüm Coşkun (38), Ahmet Can Eken (11), Aylin Eken (7), Ayşegül Eken ( 8) ve Andaç Eken (7) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alına nyaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaynak: DHA