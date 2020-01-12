Aksaray'da otomobil devrildi: 5 yaralı
Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Berat Mutlu (21) kontrolündeki 06 AJL 27 plakalı otomobil, Güzelyurt ilçesine bağlı Selime beldesi girişinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarpıp devrildi.
Kazada, sürücü Mutlu ile otomobildeki Yasin Turnagöl (17), İbrahim Yentür (15), Yasin Vurgun (17) ve Berat Kaya (15) yaralandı.
Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.