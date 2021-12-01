Aksaray'da otomobil ağaca çarptı: 1 yaralı - Haberler
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Aksaray'da otomobil ağaca çarptı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Aksaray'da otomobil ağaca çarptı: 1 yaralı

Aksaray'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin kontrolden çıkarak kaldırımdaki ağaca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

AKSARAY (İHA) - Aksaray'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin kontrolden çıkarak kaldırımdaki ağaca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Taşpazar Mahallesi Atatürk Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Taşpazar Mahallesinden Hacılar Harmanı Mahallesi istikametine seyreden Murat K. (34) idaresindeki 50 FD 169 plakalı Renault marka otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp kaldırım üzerindeki ağaca çarptı. Kaza sonucu çarpmanın etkisiyle ağaç devrilirken, araç sürücüsü ise yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesiyle olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AKSARAY

Aksaray'da otomobil ağaca çarptı: 1 yaralı

Aksaray'da otomobil ağaca çarptı: 1 yaralı

Aksaray'da otomobil ağaca çarptı: 1 yaralı

Aksaray'da otomobil ağaca çarptı: 1 yaralı

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