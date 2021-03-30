Aksaray'da otobüs terminalinde Kovid-19 denetimleri
Anadolu Ajansı / Zekeriya Karadavut - Haberler | Güncel
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasına göre "çok yüksek riskli" iller kategorisindeki Aksaray'da, otobüs terminalindeki yolcular ve terminal içerisindeki iş yerlerinde denetim yapıldı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasına göre "çok yüksek riskli" iller kategorisindeki Aksaray'da, otobüs terminalindeki yolcular ve terminal içerisindeki iş yerlerinde denetim yapıldı.
Aksaray Belediyesi ekipleri, salgınla mücadele kapsamında denetimlerine devam ediyor.
İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararınca şehirler arası yolculuk yapacak yolcular, otobüslere binerken ateşleri ölçülüyor, sosyal mesafe ve maske kuralları konusunda uyarılıyor.
Yolculara Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulaması yapan ekipler, firmalara da kurallara uymaları konusunda uyarılarda bulunuyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriya Karadavut