Aksaray'da otobüs terminalinde Kovid-19 denetimleri

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasına göre "çok yüksek riskli" iller kategorisindeki Aksaray'da, otobüs terminalindeki yolcular ve terminal içerisindeki iş yerlerinde denetim yapıldı.