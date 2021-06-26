Aksaray'da otobüs ile panelvan minibüs çarpıştı 12 yaralı
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Aksaray'da otobüs ile panelvan minibüs çarpıştı 12 yaralı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Aksaray'da otobüs ile panelvan minibüs çarpıştı 12 yaralıAKSARAY'da, yolcu otobüsü ile panelvan minibüsün çarpıştığı kazada 12 kişi yaralandı.

Aksaray'da otobüs ile panelvan minibüs çarpıştı 12 yaralı

AKSARAY'da, yolcu otobüsü ile panelvan minibüsün çarpıştığı kazada 12 kişi yaralandı.

Kaza, saat 23.30 sıralarında Aksaray- Nevşehir karayolu Ihlara Bulvarı Nakkaş Kavşağında meydana geldi. İzmir'den Muş'a giden Ersin Artık (47) yönetimindeki 34 DKA 321 plakalı yolcu otobüsü ile Şahin Ertuğrul (45) idaresindeki 68 BG 809 plakalı temizlik malzemesi yüklü minibüs çarpıştı. Kazada, 12 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan otobüs sürücüsü Ersin Artık ile otobüste bulunan 11 yolcu Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Panelvan minibüs sürücüsü Şahin Ertuğrul ise kazadan yara almadan kurtuldu. Hastaneye kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Aksaray'da otobüs ile panelvan minibüs çarpıştı 12 yaralı
Aksaray'da otobüs ile panelvan minibüs çarpıştı 12 yaralı
Aksaray'da otobüs ile panelvan minibüs çarpıştı 12 yaralı
Aksaray'da otobüs ile panelvan minibüs çarpıştı 12 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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