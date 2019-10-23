Aksaray'da oto kurtarma aracı kamyona çarptı: 1 ölü

23.10.2019 11:20

Aksaray'da, oto kurtarma aracının kamyona çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Emre Çınar idaresindeki 68 AAS 499 plakalı oto kurtarma kamyoneti, Aksaray-Ankara kara yolu TOKİ kavşağında, Muhsin Şen (46) kontrolündeki 68 DA 273 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, kurtarma aracına sıkışan sürücü Çınar'ı, itfaiye ekipleri 15 dakikalık çalışmanın ardından kurtardı.

Sağlık ekiplerince, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Çınar, yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA