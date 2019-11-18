Aksaray'da otizmli öğrencilerin yuhalandığı okulun müdürü ve yardımcısı görevden alındı
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Aksaray'da otizmli öğrencilerin yuhalandığı okulun müdürü ve yardımcısı görevden alındı

Otizmli öğrencilerin yuhalandığı okulun müdürü görevden alındı

18.11.2019 11:34 | Son Güncelleme: 18.11.2019 11:34
Aksaray'da otizmli öğrencilerin yuhalandığı okulun müdürü ve yardımcısı görevden alındı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Aksaray'da otizmli öğrencilerin yuhalanması olayında sorumluluğu görülen okul müdürü ve yardımcısının yöneticilik görevinden alındığını bildirdi.


İstanbul Aksaray'daki Mehmetçik İlkokulu'nda bazı velilerin, okulda eğitim gören otizmli öğrencilerin sınıflarının kapatılmasını talep ettiği iddia edilmişti. Okulun çıkışında bir araya gelen veliler, durumu protesto etmişti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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