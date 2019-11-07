Aksaray'da otizmli öğrencileri yuhalandığı iddiası: Valilik yalanladı, MEB soruşturma başlattı

07.11.2019 13:43 | Son Güncelleme: 07.11.2019 13:58

Aksaray'da "otizmli öğrencilerin yuhalandığı" iddiası üzerine Milli Eğitim Bakanlığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Bakanlığın, iddiaları araştırması için bir müfettiş görevlendirdiği ve ilk olarak okulda otizmli öğrencilerin bulunduğu sınıfların önünde asılı duran 'Özel Eğitim Bölümü Otistik Öğrenci Sınıfları' tabelasının kaldırılacağı belirtildi. Ayrıca Aksaray İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal'ın da valiliğe çağrıldığı duyuruldu.



Özellikle sosyal medyada büyük tepki çeken iddiaların üzerine bir açıklama yapan Aksaray Valiliği ise yazılanların gerçeği yansıtmadığı belirtti. Euronews.com'da Görüntüle