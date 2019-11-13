Aksaray'da otizmli çocukların "yuhalandığı" iddiası

13.11.2019 15:34 | Son Güncelleme: 13.11.2019 15:34

Bingöl'de engellilere yönelik faaliyet gösteren dernekler, Aksaray Mehmetçik İlkokulunda otizmli öğrencilerin "yuhalandığı" iddiasına ilişkin açıklama yaptı.

Genç Caddesindeki saat kulesi önünde toplanan dernek temsilcileri ve engelliler adına açıklama yapan Bingöl Engelliler Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Bahattin Tüz, yaşanan olaydan duyulan üzüntüyü dile getirdi.

"Bilinçsiz ve eğitimsiz ailelerin yol açtığı vahim ve elim olay tartışılır nitelikte değildir ve engelli camialarını derinden üzmüştür." diyen Tüz, şunları kaydetti:

"Her bireyin potansiyel birer engelli adayı olduğu malumunuz. Yaşanan talihsiz olaylar topluma olumsuz ölçüde yansımıştır. Bu olaya neden olanları kınıyoruz. Çocuğunu engelliler ile aynı okulda okumasına tahammül edemeyen anneler, babalar ve ablalara diyoruz ki; aynı durumda siz olsaydınız ne hissedecektiniz? Hiç mi empati kuramadınız. Yarınınız garanti mi? Siz sağlıklısınız diye dünya sadece sizin etrafınızda mı dönüyor sanıyorsunuz. Engelli annesi evladını hangi şartlarda büyütmüş, ne emekler vermiş biliyor musunuz? Sizin eğitim hakkınız olduğu kadar engellilerin de hakkı olduğunu unutmayın.

Sen bilir misin engelli olmanın ne demek olduğunu? Unutmayın ki; aynı gökyüzünün altında yaşayan Allah'ın yaratığı kullarız. Allah katında engellilik yoktur. Hiç unutmayın ki siz bizimle biz de sizinle imtihan oluyoruz."

Kaynak: AA