Aksaray'da otizmli çocukların "yuhalandığı" iddiası

10.11.2019 20:20 | Son Güncelleme: 10.11.2019 20:20

Aksaray Otizm Dayanışma Derneği Başkanı Neriman Gün, otizmli çocukların eğitim gördükleri ve yuhalandıkları iddia edilen Mehmetçik İlkokulunda yaşananlara ilişkin, "Bu üzücü olay inşallah başta bizim çocuklarımız olmak üzere tüm özel gereksinimli çocukların eğitiminde atılacak büyük adımlara vesile olur." ifadesini kullandı.

Gün, yaptığı yazılı açıklamada, okulda yakın zamanda üzücü bir olayın yaşandığını, aynı durumun onlarca şehirde yüzlerce okulda yaşandığını belirtti.

Dernek olarak amaçlarının, çocukların karşılaştığı olumsuz duruma dikkati çekerek, haksızlıkların giderilmesi ve bu üzücü olaya Türkiye'de ses getirerek tekrarının önüne geçmek olduğunu vurgulayan Gün, şunları kaydetti:

"Bununla birlikte bizim tecrübe ettiğimiz acıların başka ailelere de yaşatılmadan ülke çapındaki tüm okullarda eğitim gören özel gereksinimli çocuklarımızın karşılaştıkları güçlüklerinin ortadan kaldırılması adına gerekli adımların bir an önce atılması ile en uygun eğitim ortamlarına kavuşmalarını sağlamaktır. Bu süreçte herkes iyi niyetini ortaya koydu."

"Çocuklarımızın toplumsal ve eğitsel hakları gasbedilmektedir"

Çocukların bağımsız birey olarak toplumda yaşamlarını sürdürebilmeleri için çalışmalar yürüttüklerini vurgulayan Gün, şöyle devam etti:

"Ülkemizde Anayasa başta olmak üzere çocukların eşit eğitim fırsatlarına ulaşabilmeleri için birçok yasal düzenleme yapılmış olmasına rağmen maalesef yasalar uygulanmayarak çocuklarımızın toplumsal ve eğitsel hakları gasbedilmektedir. Kimseleri suçlamıyoruz. Keşke olmasaydı ama oldu ancak bir kez daha belirtmek isteriz ki çoğu ilde aynı şeyler yaşanıyor. Biz sadece sesimizi duyurduk. Bu üzücü olay inşallah başta bizim çocuklarımız olmak üzere tüm özel gereksinimli çocukların eğitiminde atılacak büyük adımlara vesile olur. Destek veren başta Aksaray ve tüm Türk halkına, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a, Aksaray Valimiz Ali Mantı'ya, özel eğitim alanında çalışan akademisyenlerimize, sivil toplum kuruluşlarına, parti temsilcilerine ve tüm basın mensuplarına, herkese teşekkürlerimizi ve saygılarımızı sunuyoruz."

Kaynak: AA