Aksaray'da otizmli çocuklara yönelik ayrımcılık: Aysbergin görünen yüzü mü?

08.11.2019 11:13 | Son Güncelleme: 08.11.2019 11:13

Aksaray'da bulunan Merkez Mehmetçik İlkokulu'nda velilerin ve mahalle muhtarının, okulda eğitim gören otizmli öğrencilerin sınıflarının kapatılmasını talep ettiği yönündeki iddia, temel bir insan hakkı olan eğitimde ayrımcılık sorununu ve okullarda kaynaştırma sınıfının önemini yeniden gündeme getirdi.



Olayın basında yankı bulmasının ardından Milli Eğitim Bakanlığı konuyla ilgili soruşturma başlattı ve "Otistik Öğrenci Sınıfları" tabelasının kaldırılmasına karar verdi. Euronews.com'da Görüntüle