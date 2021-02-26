Aksaray'da ortaokul öğrencisine tokatla saldıran zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
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Aksaray'da ortaokul öğrencisine tokatla saldıran zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

26.02.2021 17:55 | Son Güncelleme: 26.02.2021 17:58
Aksaray'da ortaokul öğrencisine tokatla saldıran zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Aksaray'da bir çocuğa tokatla saldıran ve psikolojik rahatsızlığı bulunan kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Aksaray'da bir çocuğa tokatla saldıran ve psikolojik rahatsızlığı bulunan kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Taşpazar Mahallesi Eski Sanayi Caddesi'ndeki bir dükkanın önünde anneannesini bekleyen 8. sınıf öğrencisi Dilek Er'e tokatla saldıran Muhammet A'yı (35) Yavuz Sultan Selim Mahallesi'ndeki evinde gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Muhammet A, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelinin psikolojik rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü öğrenildi.

Aksaray'da, dün, bir dükkanın önünde anneannesini bekleyen Dilek Er, yanından geçen kişinin tokatlı saldırısına uğramıştı. Olay bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansımıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriya Karadavut

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