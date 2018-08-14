Aksaray'da Orman Yangını 100 Dönüm Mera Alanı Kül Oldu (2)

ALEVLER KONTROL ALTINA ALINDI

Aksaray'da Karacaören Köyü ile Hasan Dağı arasındaki alanda çıkan yangında, alevler yaklaşık 8 saat süren çalışma sonucu kontrol altına alındı. Yangının çıkmasının ardından başta Aksaray, olmak üzere Konya, Niğe ve Karaman'dan, Orman İşletme Müdürlükleri ve belediyelerin itfaiye ekipleri ile AFAD, yangına müdahele etti. Adana'dan gelen helikopterde, havada destekte bulundu. Yaklaşık 70 ekibin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları sürüyor. Arasında ormanlık bölümünde bulunduğu yaklaşık 200 dönümlük mera alanı kül oldu. Kızılay, akşam saatlerinde bölgeye gelerek, çalışanlara yemek dağıttı. 112 Acil Servis ekipleri de çalışma sırasında dumandan etkilenenlere müdahalede bulundu.