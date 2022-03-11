Aksaray'da olumsuz hava şartları yolları kapattı - Haberler

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Aksaray'da olumsuz hava şartları yolları kapattı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Aksaray'da olumsuz hava şartları yolları kapattı

Aksaray'da kar yağışı ve fırtına nedeniyle Adana ve Nevşehir karayolu trafiğe kapatıldı.

AKSARAY (İHA) - Aksaray'da kar yağışı ve fırtına nedeniyle Adana ve Nevşehir karayolu trafiğe kapatıldı.

Aksaray'da etkili olan fırtına ve kar yağışı nedeniyle Aksaray - Nevşehir ve Adana karayolları trafiğe kapatıldı. Kent merkezinde fırtına, kent dışında ve yüksek kesimlerde ise kar yağışı etkili oldu. Karayollarında yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı fırtınayla birlikte ulaşımı olumsuz etkiledi. Fırtına ve kar yağışı nedeniyle trafiğe kapatılan 2 karayolunda polis ekipleri güvenlik önlemleri aldı. Tüm araç trafiğine kapatılan yollarda araçlar uzun kuyruklar oluşturdu. Trafik polisleri sürücüleri uyararak, araçları tesis ve emniyet şeritlerinde depoladı. - AKSARAY

Aksaray'da olumsuz hava şartları yolları kapattı

Aksaray'da olumsuz hava şartları yolları kapattı

Aksaray'da olumsuz hava şartları yolları kapattı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Fırtına, Aksaray, Adana, kar, 3. Sayfa, Haberler

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