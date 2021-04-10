Aksaray'da olumsuz hava koşulları nedeniyle mahsur kalan 117 vatandaş kurtarıldı
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Aksaray'da olumsuz hava koşulları nedeniyle mahsur kalan 117 vatandaş kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Aksaray'da olumsuz hava koşulları nedeniyle mahsur kalan 117 vatandaş kurtarıldı

Aksaray'ın yüksek kesimlerde kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz yönde etkiledi.

Aksaray'ın yüksek kesimlerde kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz yönde etkiledi. Yollarda mahsur kalan toplam 117 vatandaş karayolları, özel idare, Ortaköy Belediyesi ve sağlık müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı. Ortaköy, Güzelyurt ilçeleri ile Hasandağı bölgesinde karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri kar küreme, buzlanmaya karşı tuzlama çalışması gerçekleştirdi.

Aksaray'da Sabah saatlerinden itibaren etkisini arttırarak gün boyu devam eden şiddetli rüzgar ve tipi nedeniyle Ortaköy Aksaray karayolu ulaşıma kapandı. Ortaköy ilçesinden Aksaray'a ikinci güzergah olarak kullanılan Ekecik yolu da etkili kar yağışının ardından başlayan tipi nedeniyle ulaşıma kapandı. Aksaray - Nevşehir Karayolu otoban çıkış gişelerden Aksaray merkez istikametine ulaşım kontrollü sağlandı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle meydana gelen trafik kazaları ve tipi nedeniyle mahsur kalan vatandaşların yardım talepleri üzerine AFAD, Jandarma, Karayolları, Özel İdare ve 112 ekipleri koordinasyonu sağlayarak harekete geçti. Kazazedelere ve yoldan çıkan araçlara ulaşan ekipler vatandaşlara ilk müdahaleyi yaparak sağlık kurumlarına sevk ederken kapanan yolları tekrar ulaşıma açmak için yoğun çaba sarf ettiler. Aksaray merkeze bağlı Çavdarlı Köyü Edek Yaylası mevkiinde Mardin'den gelen ve orman işçisi olarak çalışan vatandaşlara ait çadırlar şiddetli rüzgar nedeniyle uçup savrulurken soğuk nedeniyle donma tehlikesi geçiren 27 kişi Jandarma ekipleri, AFAD ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından Gökkaya ve Çavdarlı Köylerine güvenli şekilde nakledildiler. Vatandaşlara gıda yardımında bulunurken olumsuz hava koşullarının normale dönmesi ile AFAD tarafından çadır kurularak vatandaşların tekrar normal hayatlarına devam etmelerinin sağlanacağı bildirildi. - AKSARAY

Aksaray'da olumsuz hava koşulları nedeniyle mahsur kalan 117 vatandaş kurtarıldı
Aksaray'da olumsuz hava koşulları nedeniyle mahsur kalan 117 vatandaş kurtarıldı
Aksaray'da olumsuz hava koşulları nedeniyle mahsur kalan 117 vatandaş kurtarıldı
Aksaray'da olumsuz hava koşulları nedeniyle mahsur kalan 117 vatandaş kurtarıldı
Aksaray'da olumsuz hava koşulları nedeniyle mahsur kalan 117 vatandaş kurtarıldı
Aksaray'da olumsuz hava koşulları nedeniyle mahsur kalan 117 vatandaş kurtarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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