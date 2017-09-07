Aksaray'da Okullar Açılmadan Uyuşturucu Tacirine Operasyon

Aksaray'da uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon yapan polis, 9 bin 450 adet Extacy hap ile birlikte çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirdi.



Operasyon Aksaray Adana Karayolu üzerinde gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, uzun süredir teknik ve fiziksel takip yapılan araç ve şahıs üzerinde yeterli delile ulaşan İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şubesi ekipleri dün akşam saatlerinde operasyon için düğmeye bastı. Aksaray Adana Karayolu üzerinde yapılan operasyonla yakalanan 34 UP 4968 plakalı minibüste arama yapan polis ekipleri, 9 bin 450 adet Extacy hap, 131 gram uyuşturucu skank maddesi, 7 gram 3 adet içilmeye hazır zıvana içerisinde uyuşturucu skank maddesi, 66 gram kokain maddesi ve uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen 500 TL ele geçirdi.



Olayla ilgili olarak şüpheli minibüs sürücüsü Mahmut S. gözaltına alınırken, emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AKSARAY