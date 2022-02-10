AKSARAY (Haberler.com) - Aksaray'da Kar yağışı sonrası eğitime ara verilip verilmediği merak konusu oldu. Öğrenciler, veliler ve eğitim dünyası Aksaray'da okul tatil mi? Aksaray kar tatili var mı? Aksaray okullar tatil mi merak ediyor. Peki, Aksaray okullar tatil mi?

AKSARAY'DA OKUL TATİL Mİ?

Aksaray Valiliğieğitime ara verilip verilmediği hakkında bir açıklama yapılmadı.

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