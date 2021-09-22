Aksaray'da okul servisi şoförleri denetlendi

AKSARAY (AA) - Aksaray İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleri, sorumluluk alanlarında bulunan öğrenci servislerinin şoförlerini yönelik denetimler gerçekleştirdi.

Trafik timleri, yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte öğrenci servislerine yönelik denetim yaptı. Denetimlerde okul servislerinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler denetlendi.

Servis araçlarında genel kontrollerin yanı sıra emniyet kemeri, ışıklı uyarıcılar, bulundurulması gereken evraklar kontrol edildi.

Ekipler, ayrıca okul servis aracı şoförlerine ve öğrencilere trafik güvenliği eğitimi konularında bilgilendirme yaptı.