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Aksaray'da okul servisi şoförleri denetlendi

AA / Zekeriya Karadavut - Haberler | Güncel
Aksaray'da okul servisi şoförleri denetlendi

Aksaray İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleri, sorumluluk alanlarında bulunan öğrenci servislerinin şoförlerini yönelik denetimler gerçekleştirdi.

AKSARAY (AA) - Aksaray İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleri, sorumluluk alanlarında bulunan öğrenci servislerinin şoförlerini yönelik denetimler gerçekleştirdi.

Trafik timleri, yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte öğrenci servislerine yönelik denetim yaptı. Denetimlerde okul servislerinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler denetlendi.

Servis araçlarında genel kontrollerin yanı sıra emniyet kemeri, ışıklı uyarıcılar, bulundurulması gereken evraklar kontrol edildi.

Ekipler, ayrıca okul servis aracı şoförlerine ve öğrencilere trafik güvenliği eğitimi konularında bilgilendirme yaptı.

Aksaray'da okul servisi şoförleri denetlendi

Aksaray'da okul servisi şoförleri denetlendi

AA / Zekeriya Karadavut - Son Dakika Haberleri
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