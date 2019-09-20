Aksaray'da okul önlerinde trafik güvenliği artırılıyor

20.09.2019 11:12

Aksaray Belediyesi, okul önlerine uyarıcı trafik levhaları dikerek trafiği daha güvenli hale getiriyor.

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, belediye olarak levhaları ve işaretlemeleri yapmaya başladıklarını, kent genelindeki 120 okulda bu uygulamanın süreceğini söyledi.

Trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması amacıyla bir çok hizmeti sunduklarını belirten Dinçer, şunları kaydetti:

"Aksaray Belediyesi, eğitim öğretim döneminin başlamasıyla birlikte öğrencilerin güvenli ulaşım sağlaması için okul önlerinde bir dizi önleyici tedbirler almaya başladı. Daha önce okul önlerindeki yaya geçit çizgilerini yenileyen ekiplerimiz bu kez de okul önünde cadde ve sokaklarda uyarıcı levhalar dikerek trafiği güvenli hale getiriyor.

Şehir merkezinde bulunan bütün okulların yaya geçitlerinde trafik işaret levhaları yapılacak. Okulların önüne yerleştirilen trafik levhaları sayesinde yaya geçitlerini kullanan öğrencilerin güvenli ulaşım sağlayacak. Okul önü trafik güvenliğinin şehirde bulunan tüm okullarda uygulanacak."

Kaynak: AA