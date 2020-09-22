Aksaray'da okul öncesi öğrencilerine "Karakter Eğitimi Projesi" uygulanacak
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Aksaray'da okul öncesi öğrencilerine "Karakter Eğitimi Projesi" uygulanacak

Aksaray İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Karakter Eğitimi Projesi" kapsamında öğretmen eğitimi programı başladı.

Aksaray'da okul öncesi öğrencilerine
22.09.2020 17:19 | Son Güncelleme: 22.09.2020 17:19

Aksaray İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Karakter Eğitimi Projesi" kapsamında öğretmen eğitimi programı başladı.

Uluırmak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonunda düzenlenen programda konuşan Vali Hamza Aydoğdu, toplumdaki hastalıkların, sıkıntıların sebebinin sevgisizlikten kaynaklandığını söyledi.

Kişinin kendisini ve karşısındaki sevmediğini bu nedenle toplumun ortak değer kavramlarını çocuklara öğretmek gerektiğini anlatan Aydoğan, şöyle konuştu:

"Anaokulu eğitimi alan çocuklarımız almayan çocuklardan yüzde 35-40 daha başarılı. Türkiye'de yılda 1 milyon 200 bin çocuk dünyaya geliyor, bu çocukların 6 yaşına kadar yüzde 80'i hiç kitapla muhatap olamıyor. Bizim kendimize bir ayna tutmamız lazım. Temel sıkıntımız şu, bir değerler perdesi bir de roller perdesi var. Biz çocuklara ilk önce roller perdesini sunuyoruz. Bu yanlışı ilk önce değerleri öğreterek ortadan kaldırıyoruz. O kendisi yaşayıp görecek. İrade ettiği zaman roller perdesinde her şeyi fark eder ve öğrenir. Ortak değerlerimizi bütün çocuklarımıza öğreteceğiz. Bunu yapmak zorundayız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adem Koçak

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Halife Hafter Muharrem İnce Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülay Cem Yılmaz Acun Ilıcalı İlker Kaleli
Spor Falcao Sörloth Tisserand Mbaye Diagne Rıza Çalımbay
Daha Fazla Kaza Adana Çocuk Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Aksaray'da okul öncesi öğrencilerine "Karakter Eğitimi Projesi" uygulanacak - Aksaray
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.9.2020 17:22:22. #1.14#
title