Aksaray'da okul kantinleri denetlendi

17.12.2019 14:18 | Son Güncelleme: 17.12.2019 14:25

Aksaray Belediyesi öğrencilerin sağlıklı ve hijyenik ortamlarda beslenebilmeleri için okul kantinlerinde denetleme yaptı.

Zabıta ekiplerince yapılan kantin denetlemelerinde satılan ürünlerin son kullanma tarihi, hijyeniklik, çalışma ruhsatları gibi konular kontrol edildi.

Yapılan çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Evren Dinçer, çocukların sağlığının her şeyin üstünde olduğunu söyledi.

Bu anlayış ile zabıta ekiplerinin okul kantinlerinde denetimler yaptığını anlatan Dinçer, "Yaptığımız denetimlerde okul kantinlerinin yönetmeliğe uygun olup olmadığı satılan ürünlerin son kullanım tarihi ve kantinlerin hijyen şartları denetlendi. Çocuklarımızın sağlığı için denetimlerimiz devam edecek." diye konuştu.

Kaynak: AA