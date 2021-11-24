Aksaray'da Öğretmenler Günü'nde 24 bin fidan toprakla buluştu - Haberler
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Aksaray'da Öğretmenler Günü'nde 24 bin fidan toprakla buluştu

AA / Zekeriya Karadavut - Haberler | Güncel
Aksaray'da Öğretmenler Günü'nde 24 bin fidan toprakla buluştu

Aksaray Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla 24 bin fidan dikti.

AKSARAY (AA) - Aksaray Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla 24 bin fidan dikti.

Kireçlik Mevkisi'nde ki Öğretmenler Günü Hatıra Ormanı'nda düzenlenen etkinliğe Vali Hamza Aydoğdu, Belediye Başkanı Evren Dinçer ile çok sayıda öğretmen ve öğrenci katıldı.

Burada konuşan Dinçer, mesleğini büyük bir özveriyle ifa eden, gelecek nesillerin yetişmesinde emeği olan tüm öğretmenlerin gününü kutladı.

Aksaray Belediyesi olarak 24 Kasım'da geleneksel hale gelen fidan dikim etkinliğinde bu yıl 24 bin fidanın dikileceğini belirten Dinçer, şunları kaydetti:

"Bizler, Aksaray Belediyesi olarak öğretmenlerimiz adına bir hatıra ormanı oluşturduk. Hatıra ormanımıza öğretmenler günü anısına fidan dikimi gerçekleştiriyoruz. Bu yıl 24 bin fidanı öğretmenlerimiz adına toprakla buluşturuyoruz. Şehrimizin yeşil görünümüne öğretmenlerimiz adına dikilen fidanlarla katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. Bulduğumuz her fırsata ve şehrimizin her noktasında ağaçlandırmaya önem veriyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle, bu kutsal mesleğin onurlu temsilcileri olan öğretmenlerimize sağlık, mutluluk ve başarı diliyorum."

Konuşmaların ardından protokol üyeleri ile birlikte etkinliğe katılan öğretmenler, fidanları topraklarla buluşturarak can sularını verdi.

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AA / Zekeriya Karadavut - Son Dakika Haberleri

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