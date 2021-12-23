Aksaray'da öğretmenin dövdüğü öğrenci ve ailesine psikolojik destek (3) - Haberler
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Aksaray'da öğretmenin dövdüğü öğrenci ve ailesine psikolojik destek (3)

Aksaray'da öğretmenin dövdüğü öğrenci ve ailesine psikolojik destek (3)
Demirören Haber Ajansı / Erkan Altuntaş - Haberler | Güncel

VALİ AYDOĞDU: MÜFETTİŞLERİN İNCELEMESİ PAZARTESİ GÜNÜ SONUÇLANACAK Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, katıldığı bir programda Ortaköy ilçesinde bir ortaokulda matematik öğretmeni Ali Rıza Y.'nin öğrencisi T.K.'ya yönelik uyguladığı şiddete değindi.

VALİ AYDOĞDU: MÜFETTİŞLERİN İNCELEMESİ PAZARTESİ GÜNÜ SONUÇLANACAK

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, katıldığı bir programda Ortaköy ilçesinde bir ortaokulda matematik öğretmeni Ali Rıza Y.'nin öğrencisi T.K.'ya yönelik uyguladığı şiddete değindi. Milli Eğitim Bakanı  Mahmut Özer'ın olayı duyduğu andan itibaren konuyu yakından takip ettiğini belirten Vali Aydoğdu, şunları söyledi:

"Ortaköy ilçemizde bizi çok üzen Aksaray'ın adına çok üzüldüğümüz bizi kahırlandıran, hatta bize görüntü geldiği zaman sonunu bile izleyemediğimiz bir olay vuku buldu. Bu olay 14 Aralık'ta meydana geldi. Olayın olduğu andan itibaren İl Milli Eğitim Müdürümüz derhal olaya el koydu. Öğretmenimiz derslerden el çektirilmiştir. 2 milli eğitim müfettişimiz görevlendirilmiştir. Anında hem Kaymakamımız, hem İlçe Milli Eğitim Müdürümüz hem  İl Milli Eğitim Müdürümüz aileyi destek ziyareti yapmışlardır. Çocuğumuza hem psikolog hem de rehber öğretmen görevlendirilmiştir. Bu olay hiçbir şekilde kamuoyuna yansımadan önce yapılan işlemler bunlar. Kamuoyuna yansıdıktan sonra Aksaray halkı göstermesi gereken tavrı göstermiştir. Bu münferit bir olaydır. Dün bazı yorumlardan dolayı çok üzüldüğümü belirtmek isterim. Eğitim camiası 980 bin öğretmeniyle Türk bayrağının dalgalandığı her yerde fedakarca görev yapan öğretmenlerimizle doludur. Bu münferit olaydan hareketle bütün eğitim camiasını ve öğretmenlerimizi zan altında bırakmamak gerekiyor. 2 müfettişimiz dosyasını pazartesi günü tamamlayacaklardır. "

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Demirören Haber Ajansı / Erkan Altuntaş - Son Dakika Haberleri

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