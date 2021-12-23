Aksaray'da öğretmenin dövdüğü öğrenci ve ailesine psikolojik destek (3)

VALİ AYDOĞDU: MÜFETTİŞLERİN İNCELEMESİ PAZARTESİ GÜNÜ SONUÇLANACAK

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, katıldığı bir programda Ortaköy ilçesinde bir ortaokulda matematik öğretmeni Ali Rıza Y.'nin öğrencisi T.K.'ya yönelik uyguladığı şiddete değindi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'ın olayı duyduğu andan itibaren konuyu yakından takip ettiğini belirten Vali Aydoğdu, şunları söyledi:

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Demirören Haber Ajansı / Erkan Altuntaş - Son Dakika Haberleri

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