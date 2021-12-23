Aksaray'da öğrencisini darbeden öğretmen hakkında dava açıldı - Haberler
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Aksaray'da öğrencisini darbeden öğretmen hakkında dava açıldı

Aksaray'da öğrencisini darbeden öğretmen hakkında dava açıldı
AA / Melike Keskin - Haberler | Güncel

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ortaköy ilçesinde öğrencisini darbeden şüpheli öğretmen hakkında dava açıldığı bildirildi.

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ortaköy ilçesinde öğrencisini darbeden şüpheli öğretmen hakkında dava açıldığı bildirildi.

Başsavcılık tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, "Bir öğretmenin öğrencisine şiddet uyguladığı görüntülerine" ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Ortaköy Cumhuriyet Başsavcılığınca şüpheli öğretmen hakkında "Beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı, kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuzu kötüyü kullanmak suretiyle basit yaralama" suçundan kamu davası açıldı.

Şüpheli öğretmene üst hadden ceza verilmesi talep edildi.

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AA / Melike Keskin - Son Dakika Haberleri

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