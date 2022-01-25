Aksaray'da öğrencisini darbeden öğretmen hakim karşısında

ARALIK, IĞDIR (AA) - Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde öğrencisini darbettiği gerekçesiyle hakkında dava açılan matematik öğretmeni Ali Rıza Y'nin yargılanmasına başlandı.

Ortaköy Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, darbedilen öğrenci S.T.K. ve ailesi katıldı. Tutuksuz yargılanan sanık Ali Rıza Y, Kovid-19 testi pozitif çıktığı için duruşmaya gelmedi.

Avukatların da hazır bulunduğu duruşmada olay gününü anlatan öğrenci S.T.K, arkadaşlarının kendisine iftira attığını iddia etti.

Öğretmen Ali Rıza Y'nin sınıfa gelerek kendisini koridora çıkardığını anlatan S.T.K, şöyle konuştu:

"Öğretmenim önce bana bağırdı, sonra da tokat attı. Sadece burnum kanadı. Diğer öğretmenlerim gelerek beni öğretmenimizden kurtardı. Lavaboya giderek elimi, yüzümü yıkadılar. Ancak burnum çok kanadığı için kazağım hep kan olmuştu. Öğretmenim kazağımı çıkardı, yenisini aldı ve bana giydirdi, 'kazağını yakacağım' dedi. Eski kazağımı bir daha görmedim. Bu olaydan bir hafta önce yine beni öğretmenim koridora çıkardı ve 'okulda sigara içildiği' sorusunu sordu. Ben de 'ben hiç böyle bir şey söylemedim' dedim ancak bana inanmadı. Öğretmenim matematik öğretmeni olmasına rağmen derslerde bana hep resim çizdirirdi."

S.T.K'nin annesi Gülsüm K. ise olay günü okula çocuklarını almaya gittiğini, diğer çocuğundan olayı öğrendiğini, hemen müdür odasına gittiğini anlattı.

Çocuğunu müdür odasında kanlar içinde gördüğünü belirten Gülsüm K, "Çocuğumun yüzünde tokat izi vardı. Hatta 5 parmağının izi hala duruyordu. Çocuğumu alarak darp raporu almaya gittim, şikayetçiyim. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz. Çocuğumun kazağı, pantolonu ve ayakkabıları kanlar içerisindeydi. Kazağı çıkarılmış, yeni kazak giydirilmiş." diye konuştu.

Baba Duran K. de öğretmenin en ağır cezayla cezalandırılmasını istedi.

Duruşmada tanık olarak dinlenen okul müdürü Ramazan Duman da toplantı yaptığı sırada öğretmenlerden birinin gelerek kavga çıktığını bildirdiğini söyledi.

Bunun üzerine sınıfa gittiğini aktaran Duman, "Ben geldiğimde darp olayı bitmişti. Ben öğretmene neden yaptığını sordum. 'Hocam bana iftira attı, ben de bir iki defa vurdum' dedi. Gerekli tutanakları tuttum. Sonrasında da emniyete giderek ifade verdim. Kanlı kazağı okulda her yeri aramamıza rağmen bulamadık." ifadelerini kullandı.

Sanık avukatı, tanık beyanlarını kabul etmeyerek, usul hakkında savunma yapmayı ve bu yüzden duruşmanın ertelenmesini talep etti.

Mağdur S.T.K'nin avukatı ise yağma suçundan bahsedilmediği gerekçesiyle iddianamenin iadesini istedi.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için duruşmanın 15 Şubat'a ertelenmesine karar verdi.

Olay

Aksaray'ın Ortaköy ilçesindeki Ortaköy Şehit Salih Aksu Ortaokulunda görevli matematik öğretmeni Ali Rıza Y'nin, öğrencisi S.T.K'yi darbettiği görüntüler, 22 Aralık'ta basına yansımış, aynı gün İl Milli Eğitim Müdürlüğünce öğretmen hakkında soruşturma başlatıldığı bildirilmişti.

Valilikten yapılan açıklamada ise 14 Aralık'taki olayla ilgili öğretmenin okulla ilişiğinin kesildiği, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada da 14 Aralık'ta başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli öğretmenin gözaltına alındığı, sevk edildiği hakimlikçe adli kontrol kararı uygulandığı bildirilmişti.

Hazırlanan iddianamede sanık Ali Rıza Y. hakkında "beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle basit yaralama" suçundan üst hadden ceza verilmesi istenmişti.