Aksaray'da öğrencisine şiddet uygulayan öğretmen görevden alındı (2)

AKSARAY (DHA) - GENEL HİZMETLER İDARİ MEMURU OLARAK GÖREV YAPACAK

Aksaray'da, öğrencisi T.K.'yi dövdüğü gerekçesiyle bakanlık tarafından öğretmenlik mesleğine son verilen Ali Rıza Y.'nin genel hizmetler idari memuru olarak görev yapacağı belirtildi.

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY,