Aksaray'da öğrencisine şiddet uygulayan öğretmen görevden alındı

AKSARAY (DHA) - MİLLİ Eğitim Bakanlığı, Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde öğrencisi T.K.'ye (10) şiddet uygulayan öğretmen Ali Rıza Y.'yi (40) görevden aldı.

Ortaköy ilçesindeki Şehit Salih Aksu Ortaokulu'nda görev yapan matematik öğretmeni Ali Rıza Y., 14 Aralık'ta bir öğrencisi 'Hocam, T.K. size küfretti' deyince sınıftaki T.K.'yi koridora çıkardı. Erkek öğrenci T.K.'ye neden küfrettiğini soran Ali Rıza Y., onu defalarca tokatlayıp, boğazını sıktı. Gürültüyü duyup, sınıftan çıkan teknoloji ve tasarım öğretmeni Gülcan Ünlü, burnu kanayan T.K.'yi meslektaşının elinden aldı. Olay anı güvenlik kamerasına yansırken, T.K. yaşadıklarını babası Duran K.'ye anlattı. Oğlunu hastaneye götüren Duran K., 10 günlük rapor alıp, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Olayın ardından görevden uzaklaştırılan Ali Rıza Y. hakkında başlatılan idari soruşturma tamamlandı. Milli Eğitim Bakanlığı, soruşturma sonrası öğrencisine şiddet uygulayan öğretmeni görevden aldı.